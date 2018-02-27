Журналисты подсчитали, сколько потратил на роскошную свадьбу в Киеве скандальный харьковский чиновник (видео)

Журналисты программы "Гроші" подсчитали, что праздник обошелся минимум в $60 тысяч.

Глава Холодногорского района Харькова, экс-регионал Максим Мусеев и ведущая Ева Субботина 18 февраля отпраздновали свадьбу в элитном ресторане Киева Regent Hill. Ведущими были Оля Полякова и шоумен Александр Педан. Среди гостей были Иван Дорн, Виталий Козловский и другие.

Журналисты программы "Гроші" подсчитали, что праздник обошелся минимум в $60 тысяч. При этом в декларации чиновника указано, что живет он на зарплату 9 тысяч.

В 2010 году Мусеев попал в гей-скандал за провокационные фото, которые попали в сеть.