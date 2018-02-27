Журналисты подсчитали, сколько потратил на роскошную свадьбу в Киеве скандальный харьковский чиновник (видео)

03:20, 27 февраля 2018
Политика
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Свадьба Мусеева и Субботиной обошлось минимум в $60 тысяч / Кадр из видео

Журналисты программы "Гроші" подсчитали, что праздник обошелся минимум в $60 тысяч. При этом в декларации чиновника указано, что живет он на зарплату 9 тысяч.

В 2010 году Мусеев попал в гей-скандал за провокационные фото, которые попали в сеть.

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Теги: #свадьба в Киеве#Максим Мусеев