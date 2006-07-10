На что надеется Мороз

Председатель Верховной Рады, лидер СПУ Александр МОРОЗ надеется, что уже в среду, 12 июля, будут сформированы все руководящие органы парламента, включая комитеты.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции А.МОРОЗ сообщил, что завтра на заседании ВР будут рассматриваться три вопроса, первый из которых - объявление о прекращении деятельности демократической коалиции и о создании новой, антикризисной.

Второй вопрос - избрание заместителей председателя ВР, после чего депутаты определятся с количеством и предметами ведания комитетов парламента, сказал спикер.

А.МОРОЗ напомнил, что внес в парламент проект постановления, которым предлагается образовать 26 комитетов ВР и специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации. «Я считаю, что этот вопрос завтра будет снят», - сказал он, добавив, что после этого депутаты смогут определиться, в каком комитете они хотели бы работать, и уже в среду можно будет сформировать комитеты.

При этом председатель ВР отметил, что комитеты должны распределяться пропорционально между большинством и оппозицией.

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ также надеется, что на следующей пленарной неделе будет сформирован Конституционный Суд Украины.

А.МОРОЗ отметил, что сегодня на Согласительном совете рассматривался вопрос о назначении судей КС от Верховной Рады, обсуждалась и возможность внесения от каждой фракции своей кандидатуры. По мнению А.МОРОЗА, это бы обеспечило эффективное голосование в парламенте.

Спикер также напомнил, что Президент назначил судей КС по своей квоте, это же сделал и съезд судей. Поэтому А.МОРОЗ не исключает, что на следующей неделе все судьи КС будут приведены к присяге.

Отвечая на вопрос, не боится ли он того, что новосформированный КС отменит политическую реформу, А.МОРОЗ заметил, что “ничего не боится”. Он подчеркнул, что Президент как гарант Конституции должен придерживаться норм Основного Закона, а КС, в соответствии с Конституцией, не имеет права решать вопрос относительно содержания Конституции.

Также А.МОРОЗ, комментируя высказывание журналиста, что Президент может теперь упразднить политическую реформу, поскольку у него уже нет обязательств перед А.МОРОЗОМ, сказал, что ни у кого ни перед кем нет никаких обязательств, кроме обязательств перед избирателями.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины с октября прошлого года фактически является недееспособным, поскольку большинство его судей сложили свои полномочия.

На сегодня Верховной Радой не приведены к присяге 9 судей Конституционного Суда. Шесть – по квоте съезда судей Украины (один из них был избран внеочередным VІ съездом судей Украины, который состоялся 27 декабря 2004 года, пять – очередным VІІ съездом судей Украины, который состоялся 3 ноября 2005 года). Еще трое судей были назначены по квоте Президента, что было закреплено соответствующими указами главы государства от 14 ноября 2005 года.

Президент уже несколько раз обращался в парламент с требованием привести к присяге судей КС. Неоднократные голосования в ВР за избрание судей КС по квоте парламента были безрезультатными.

8 июля в радиообращении к народу Президент заявил, что подаст кандидатуру премьер-министра на утверждение парламента только после возобновления работы Конституционного Суда Украины.