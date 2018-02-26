Незаконно осужденного в РФ Кольченко вернули из больницы в колонию

Кольченко провел в больнице около десяти дней.

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно осужденного в России, вернули из больницы в колонию.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

«Александра Кольченко доставили обратно в Копейскую колонию из Челябинска, где он провел в больнице около десяти дней. Здесь его обследовали, поставили диагноз «аритмия», - отметил он.

По всей видимости, как добавил журналист, медицинское обследование стало реакцией на требование генерального консульства Украины оказать Кольченко медпомощь, после сообщений об ухудшении его здоровья.

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Как сообщал УНИАН, активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

26 ноября мать Кольченко Лариса сообщила, что состояние ее сына, удерживаемого в российской колонии в Челябинской области, ухудшается, он сильно похудел.

«Месяц тому назад я была на свидании с Сашей в Копейске. Он очень похудел. Парень 190 см роста весит 62 кг. Он лежал в больнице с диагнозом «дефицит веса». Его здоровье начало ухудшаться», - заявила Кольченко.