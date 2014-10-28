Организатора «каруселей» в Черкасской области могут посадить на три года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на МВД. Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя). Согласно новому закону об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан суд 27 октября принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 41-летний житель Черкасской области был задержан по подозрению в подкупе избирателей. Согласно оперативным данным, гражданин вместе с неустановленным подельником собрал жителей Черкасс (примерно 43 человека из числа ранее судимых, без определенного места жительства, безработных). Организатор избирательных «каруселей» предлагал этим людям от 500 до 1000 гривен за голосование по открепительным талонам в Одесской области за определенного кандидата.

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Автобус, на котором группа потенциальных избирателей ехала в Одесскую область, был задержан. При осмотре в автобусе были изъяты шприцы с жидкостью коричневого цвета, таблетки препарата «Ламивудин», оборудование для изготовления наркотических веществ, растительное сырье, предположительно - наркосодержимое.

У подозреваемого изъято: список лиц, которые находились в автобусе, мобильные телефоны с фотографиями пассажиров, 15 кредитных карт разных банков на его имя.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в частности - по задержанию соучастника.