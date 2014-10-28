В Полтавской ОГА люстрировали всего одного чиновника

В Полтавской ОГА под первую волну люстрации попала только один чиновник - директор Департамента экономического развития Елена Адамович.

Об этом сегодня со ссылкой на председателя Полтавской областной государственной администрации Виктора Бугайчука сообщила пресс-служба ОГА.

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“Закон (Закон Украины "Об очищении власти" - УНИАН) вступил в силу и предусматривает для определенной категории чиновников запрет занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 10 лет. Согласно этому закону, кадровая служба ОГА и юридический отдел проанализировали персональный состав госслужащих и выявили, что Адамович подпадает под действие п. 9 ст. 3. Норма предусматривает запрет для служащих, которые в период с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г. находились на должностях губернаторов или их заместителей. Адамович в этот период работала в должности заместителя. Сейчас ее фамилия внесена в единый государственный реестр Минюста, как это и предусмотрено законодательством»,- сказано в сообщении пресс-службы.

Председатель ОГА заявил, что не имеет личных претензий к Адамович как к специалисту. Он также уточнил, что ей предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию, в связи с вступлением в силу закона «Об очищении власти», но она отказалась. Сейчас Адамович находится на больничном.

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Бугайчук также сообщил, что другие госслужащие, попадающие под первую волну люстрации, уволились со своих постов сразу после Революции достоинства по собственной инициативе. «Это и бывший председатель ОГА Александр Удовиченко, и его заместители, а также председатели РГА и их заместители», - сказал председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон «Об очищении власти» (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».