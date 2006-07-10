Ющенко требует ”прекратить разыгрывать меченую карту”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от парламентских сил назначения нового премьер-министра Украины и начала системной и совместной работы Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении главы государства по поводу ситуации в Верховной Раде, текст которой размещен на официальном сайте Президента.

«Последние события в Верховной Раде Украины вызвали широкую общественную реакцию. Многочисленные обращения к Президенту Украины свидетельствуют о массовом неудовлетворении бездеятельностью парламента и длительными политическими интригами, которые указывают на неуважение к Конституции Украины и определенным и поддерживаемым народом демократическим принципам развития страны”, говорится в заявлении.

В этой ситуации Президент отмечает, что, как гарант соблюдения Конституции Украины, неуклонно будет стоять на принципах соблюдения ее духа и буквы.

Как отметил глава государства, “я не принимаю никаких конфронтационных сценариев, которые способны нанести вред народу и поразить стабильность страны. Без предубеждения требую от парламентских сил окончательного определения и легитимного создания коалиции депутатских фракций. Независимо от формата коалиции, я категорически настаиваю на соблюдении политическим большинством принципов единства страны и выполнения программы реформ, которая получила народную поддержку на выборах Президента Украины в 2004 году”.

Президент заявляет о необходимости “немедленно прекратить разыгрывать меченую карту общественного противопоставления и немедленно приступить к ответственной деятельности парламента и нового правительства”.

По словам В.ЮЩЕНКО, “четко заявляю, а следовательно, безусловно, буду исходить из того, что действующий внутренний и внешний политический курс есть и будут неизменными. Ожидаю, что это требование будет адекватно отражено в действиях будущей коалиции”.

Глава государства подчеркивает, что отсутствие Конституционного Суда крайне негативно влияет на внутриполитическую ситуацию и подрывает любые попытки установить атмосферу политического доверия. Только Конституционный Суд способен оценить конституционность действий всех ветвей власти. Это – залог легитимности всех перспективных решений и мероприятий, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Следовательно, Президент также требует от парламентских сил и приведения к присяге судей Конституционного Суда.