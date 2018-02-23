Кучма на форуме выступил с резким заявлением: Украина оказалась "на задворках" мировой политики

Он считает проблемой, что о ситуации в Украине, связанной с российской агрессией, мировое сообщество начало забывать.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кучма считает, что Украина оказалась "на задворках" в повестке мировой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания IV Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы".

Читайте такжеСледующий этап обмена пленными может состояться до марта - Кучма"Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции... Но я всегда помнил 2008 год, выступление на Мюнхенской конференции, во время которого Путин, (говоря) о тех проблемах безопасности, поставил на них крест и в 2008 году продемонстрировал это на Грузии, на Осетии", - сказал Кучма.

"Теперь сегодняшняя Мюнхенская конференция. Вот больше политики пацифизма, чем прозвучало на этой конференции, трудно было (представить). А Украина вообще на задворках была, как будто мы там не существуем, если б не поехал туда президент и не напомнил, что мы есть на карте европейской, так, наверное, забыли", - считает Кучма. "Вот что страшно, и над этим надо думать", - отметил он.