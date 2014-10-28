Порошенко назвал АТО на Донбассе «Отечественной войной-2014»

Об этом говорится в его обращении по случаю 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как подчеркнул Порошенко, «ровно 70 лет назад наши деды и прадеды освободили Украину от фашистских захватчиков».

«Еще в марте 1939 года, когда до начала Второй мировой войны оставалось полгода, наша страна одной из первых почувствовала дыхание кровавой трагедии. Героические защитники Карпатской Украины вступили в неравный бой с оккупационными войсками. И с тех пор в течение шести долгих и неимоверно трудных лет Украина была ареной сначала игрищ двух тоталитарных режимов, а впоследствии - особенно ожесточенных и масштабных боевых действий», - отмечается в обращении.

Как отметил Порошенко, именно на украинской земле в значительной мере определялась дальнейшая судьба мира. «В разгар глобального противостояния на территории Украины воюющие стороны провели почти половину всех стратегических оборонительных и наступательных операций. Здесь было разгромлено более 60 процентов сухопутных сил Вермахта. Более 9 миллионов выходцев из Украины стали на бой с врагом в составе Красной армии. Еще миллионы украинцев воевали с нацистами и их союзниками в составе УПА, в рядах советских партизанских соединений, в рядах Войска Польского, американской, австралийской, британской, канадской армий, отрядах французского, югославского и словацкого сопротивления», - отметил он.

По словам президента Украины, вклад украинцев в дело освобождения народов Европы от нацизма и общую победу во Второй мировой войне - бесспорен. «Даже не будучи независимым государством, Украина де-факто оказалась важным участником Антигитлеровской коалиции и заслуженно стала страной-соучредителем ООН», - подчеркнул он.

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«За победу над фашизмом наш народ заплатил невероятно высокую цену - миллионы погибших, раненых и нерожденных. По разным оценкам, от 8 до 9 миллионов наших земляков пали на полях сражений, погибли в оккупации, в концлагерях, гетто, тюрьмах и на каторжных работах на чужбине. Десятки тысяч украинских городов и сел были превращены в руины, четверть жителей остались без крыши над головой», - говорится в обращении.

«Границы Украины были незыблемыми 70 лет, - отметил Порошенко, - пока к нам снова не вернулась война. На этот раз она пришла не с запада, а с востока».

«Впервые за 70 лет мы снова стали на защиту Украины, ее свободы и территориальной целостности», - подчеркнул он.

Обращаясь к ветеранам, Порошенко выразил им благодарность за мужество в боях и тяжелый труд в послевоенные времена, за стойкость и самопожертвование.

«Я кланяюсь светлой памяти ваших павших собратьев, всех соотечественников, которые не пережили ту большую войну. Убежден, что ваши сила духа и непоколебимая вера в торжество добра над злом всегда будут вдохновлять новые и новые поколения украинцев на защиту родной земли и развитие отчего дома», - подчеркнул глава государства.

Также Порошенко подчеркнул, что участники АТО на Донбассе являются достойными потомками своих отважных предков.

«Вы внуки, правнуки и праправнуки тех, кто защищал страну 70 лет назад. Вся Украина низко кланяется вам за ежедневный подвиг, за мужество и героизм, с которыми вы защищаете Украину от боевиков и интервентов», - отметил он.

«Я твердо верю в нашу победу в Отечественной войне 2014 года, в том, что мой политико-дипломатический план сработает и принесет мир на Донбасс и всей Украине», - подчеркнул Порошенко.

«Народ, который помнит подвиг своих предков - неодолимый. Каждый, кто в прошлом защищал родную землю, каждый, кто защищает ее сейчас, должен быть отмечен обществом», - говорится в обращении.