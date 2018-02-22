Более 90% украинцев оценивают политическую ситуацию как критическую - опрос

При этом большинство респондентов считает, что снизить напряженность помогут реальные уголовные расследования фактов коррупции среди чиновников и улучшение материального положения людей.

92% украинцев оценивают политическую ситуацию в государстве как критическую или напряженную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 12 по 28 декабря 2017 года.

Согласно данным опроса, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% - спокойной.

Опрос также показал, что высокий уровень напряженности в оценке ситуации в отечественной политике зафиксирован во всех без исключения областях страны.

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В то же время 44% опрошенных считают, что больше всего будет способствовать снижению напряженности в обществе начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны. 37% респондентов отметили, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей; 35% - считают, что должен быть реальный прогресс в ситуации на Донбассе, например, прекращение военных действий, освобождение пленных и тому подобное. 20% опрошенных убеждены, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

Социологическая группа "Рейтинг" опрашивала население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего было опрошено 30 тыс. респондентов (по 1,2 тыс. в каждом регионе) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6%.