Прокуроры уверены, что адвокаты Януковича побоялись задавать Порошенко вопросы

По мнению стороны обвинения, адвокаты прибегли к вопросам, которые не касаются существа дела о госизмене экс-президента, чтобы сорвать допрос.

Военные прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым заявили, что адвокаты экс-президента Виктора Януковича побоялись задавать президенту Украины Петру Порошенко вопросы по существу обвинения их клиента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокуроры заявили журналистам после завершения заседания суда по делу о государственной измене Януковича.

Читайте такжеПорошенко о поездке в Крым: "зеленых человечков" видел лично, была угроза моей жизни "Защитой было задано два десятка вопросов, которые не касаются ни предмета судебного разбирательства, ни обстоятельств, подлежащих установлению в суде. Фактически адвокаты действовали с целью манипулирования, чтобы данный допрос был снят. Президент был готов ответить на все вопросы защиты, и своими показаниями он подтвердил все обстоятельства, указанные нами в обвинительном заключении. Кроме того, он был свидетелем событий февраля 2014 года. И он подтвердил, что лично без охраны пытался повлиять на процессы и проявления сепаратизма, которые организовывались Россией", - отметил Крым.

В то же время Кравченко подчеркнул, что "сторона защиты побоялась задавать вопросы президенту Украины. Не было никаких вопросов по существу, вопросов, которые бы подтверждали их правовую позицию в качестве защитников. Они просто побоялись задавать вопросы свидетелю и сорвали допрос".

Как сообщал УНИАН, судья Оболонского райсуда Владислав Девятко принудительно прервал допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича и закрыл судебное заседание. Он не дал возможности адвокатам услышать ответ президента на вопрос об отдыхе на Мальдивах.

Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 22 февраля и добавил, что ждет от защитников Януковича их свидетелей для допроса.

Также он сказал, обращаясь к адвокатам экс-президента, что вынужденное прекращение допроса Порошенко будет оставаться на их "правовой репутации и правовой совести".

Сторона защиты заявила, что намерена ходатайствовать о повторном допросе Порошенко.