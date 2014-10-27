Результаты экзит-полов: новый украинский парламент будет противостоять Путину и защищать Украину - Forbes

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Результаты экзит-полов: новый украинский парламент будет противостоять Путину и защищать Украину», опубликованной на сайте Forbes.com, сообщает, что в воскресенье 26 октября украинцы избрали новый парламент – Верховную Раду – однопалатный законодательный орган на 450 мест. Вследствие революции на Евромайдане и войны России на юго-востоке Украины, парламентские выборы перенесли с 2017 г. на октябрь 2014 г.

Согласно украинскому закону о выборах, 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Не удалось провести выборы в 27 оккупированных округах в Крыму и в Донбассе, а жители на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей голосовали в атмосфере беспорядка и угроз, если вообще приходили на избирательные участки. В общей сложности 4,8 млн. избирателей в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях (около 10 % населения) не смогли проголосовать. Соответственно, 27 мест в парламенте символически останутся вакантными. Несмотря на столь сложные условия, явка избирателей по всей стране превысила 40 %.

После закрытия избирательных участков, были представлены результаты выборов по партийным спискам трех отдельных экзит-полов. Официальные результаты должны объявить в понедельник. Наблюдатели сообщили о том, что избирателям и членам избирательных комиссий в Донецкой и Луганской областях угрожали, но все же, большинство признаков указывают на то, что эти выборы были законными, что, безусловно, подтвердят наблюдатели от ОБСЕ в официальном докладе.

Досрочные парламентские выборы были необходимы для того, чтобы дать представительной демократии шанс показать новую прозападную ориентацию Украины, как подчеркнул Джордж Сорос, а также отреагировать на вызовы, связанные с оккупацией ее территорий, присутствием российских войск в стране, спорами о поставках газа и продолжающейся или расширяющейся агрессией со стороны России. Несмотря на то, что многие вышли из Партии Регионов после того как Виктор Янукович сбежал из Украины, президенту Петру Порошенко пришлось противостоять сильному блоку депутатов, выступающих против реформ и жесткой реакции на российскую агрессию.

Порошенко получил то, что ему было нужно. Его собственный блок и партия премьер-министра Яценюка получили вместе 44 % голосов. Партия «Самопомощь» во главе с прозападным мэром Львова, которая неожиданно получила очень сильную поддержку на выборах, дает ему коалицию из 57 % голосов – парламентское большинство, все члены которого разделяют общие взгляды на политику в отношении Запада и России.

Важно отметить, что Порошенко для его правящей коалиции не нужны обе «радикальные» партии, которые были в избирательном списке и которые вместе набрали 12 % голосов. Обе эти партии, однако, проходят в парламент, и будут оказывать очень сильное давление на правящее большинство, если оно проявит слабость по отношению к России. Оппозиционный блок, в который вошли депутаты из юго-восточных областей, получил только 8 % голосов, а партия бывшей крупной политической фигуры Юлии Тимошенко получила всего лишь 6 %, несмотря на то, что ее список возглавляет военная героиня. Избиратели говорят Тимошенко, что у нее был шанс, но она не оправдала надежд.

Впервые в истории коммунистической партии не удалось преодолеть 5-процентный барьер.

Российская пропаганда активно готовилась к тому, что две «радикальные» партии получат намного больше голосов, и одна или обе присоединятся к правящей коалиции. Тролли Путина уже приготовились голосить о том, что неонацисты и расовые экстремисты контролируют украинское правительство, но те, кто знают настоящие результаты выборов, пропустят эти обвинения мимо ушей.

На самом деле, предварительные опросы общественного мнения показывали, что «Радикальная партия» во главе с Олегом Ляшко, должна была получить второе место. Несложно понять причины его популярности. Ляшко организовал добровольческий батальон и сам принимал участие в антитеррористической операции в восточной Украине. Для многих украинцев Ляшко является эквивалентом Минитменов Американской революции, но когда пришло время выборов, украинцы проголосовали за ведущие партии. Возможно, они поняли, что Ляшко в правящей коалиции будет очень большим подарком для российской пропаганды.

Западные эксперты уже начали жаловаться, что избрание прозападного парламента представляет собой угрозу урегулированию кризиса. Корреспондент журнала Time Magazine считает, что поскольку пророссийские избиратели остались «за бортом» этих выборов (их самопровозглашенные лидеры решили их бойкотировать), они не смогут склеить расколовшееся общество.

С самого начала российские СМИ решили раздуть неправдивую новость о том, что, якобы по сообщениям украинским СМИ, результаты выборов будут сфальсифицированы, и что, проведя эти выборы, Украина отделилась от Донбасса. Самая популярная в России информационная передача «Вести» изобразила выборы, как дикие беспорядки, пустые урны, зверства, катастрофы, запрет партий, плата членам избирательных комиссий за уничтожение бюллетеней и так далее. С другой стороны, предстоящие про-сепаратистские выборы в Донецкой и Луганской областях будут «чистыми, как свежий снег», передают «Вести». Примечательно, что в передаче даже не упомянули о настоящих результатах выборов.

Мы все еще ждем реакции Путина. Он должен принять сложное решение о том, следует ли признать результаты выборов – и признать легитимность Украины как суверенного государства – или продолжать убеждать всех в нелегитимности украинского правительства. Я уверен, что Европа и США внимательно следят за его реакцией.