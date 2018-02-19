Начальник Нацполиции призвал немедленно создать Службу судебной охраны

По словам Князева, за прошлый год почти 1,5 тысячи полицейских пострадали во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий, в частности в рамках проведения судебных заседаний.

Государственная судебная администрация должна создать специальную службу судебной охраны.

Об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своей обязанности по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, - они из года в год «не успевают» ее создать», - сказал Князев.

Также руководитель Нацполиции выразил надежду, что прокуратура обжалует решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения активисту, который 15 февраля 2018 года стрелял в полицейского у здания Соломенского райсуда, в виде личного поручительства народных депутатов.

«Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок», - считает Князев.

Читайте также"Пусть теперь охраняют себя сами": Аваков хочет прекратить охрану судов полицией и НацгвардиейПо данным Нацполиции, в Украине в 2017-2018 годах состоялось почти 70 тысяч массовых мероприятий. Более 700 из них закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Также отмечается, что за прошедший год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских, в частности во время охраны порядка в рамках судебных заседаний.

Как сообщал УНИАН, 12 января на заседании Совета судей Украины председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк заявлял, что на должность руководителя Службы судебной охраны уже есть три кандидатуры, и все они проходят соответствующую специальную проверку спецслужбами.

По его словам, только по результатам этой проверки он подпишет представление Высшему совету правосудия для назначения руководителя Службы судебной охраны.

В конце прошлого года Холоднюк обещал, что Служба судебной охраны начнет работать в 2018 году, на что выделено 1 млрд грн.

До момента ее создания охрану судов осуществляют Нацполиция и Национальная гвардия.

Сегодня, 19 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание правительства для внесения проекта постановления об отмене охраны судебных учреждений сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Нацгвардии.