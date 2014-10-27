Украинцы в Польше проголосовали за «Самопомич», в пятерку лидеров вышел «Правый сектор»

Об этом свидетельствуют данные с четырех избирательных участков в Польше, которые есть в распоряжении УНИАН.

За эту партию проголосовали более 850 украинцев или почти треть всех избирателей, пришедших на участки.

Второе и третье места - у «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко» (около 700 голосов избирателей в каждой из партий).

В пятерку лидеров попали также «Правый сектор» и «Гражданская позиция» (несколько больше, чем 200 голосов у каждой партии).

Явка на выборах составила около 27%, что вдвое больше, чем на парламентских выборах 2012 года, но почти вдвое меньше, чем на выборах президента 25 мая этого года.

Больше всего украинцев пришли голосовать в Варшаве - почти 36% внесенных в списки. В Гданске, Люблине и Кракове явка составила от 18% до 21%.

На парламентских выборах 2012 года явка на всех участках в Польше составляла от 8% до 23%.

Всего в Польше в списки избирателей было внесено около 11,5 тыс. украинцев, более 5 тыс. из которых в Варшаве.

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Представители избирательных комиссий сообщили, что зафиксировали более сотни случаев, когда граждане Украины, которые пришли проголосовать, не смогли этого сделать. По их данным, чаще всего причиной было то, что они раньше не написали соответствующие заявления. Собеседники агентства также отметили, что голосование прошло без инцидентов.

Как сообщал УНИАН, на выборах президента Украины в мае в Польше было зафиксировано рекордную в современной истории явку избирателей - почти 50%, тогда как на президентских выборах 2010 года - чуть более 20%.

В Польше постоянно проживают около 40 тыс. граждан Украины (на основании специальных разрешений, которые выдаются иностранцам минимум на год). Еще более 200 тыс. украинцев ежегодно могут находиться здесь на основании национальных виз, которые выдаются, как правило, на учебу или работу на полгода-год.

По данным Еврокомиссии, Польша выдает украинцам больше всего разрешений на проживание среди всех государств Европейского Союза.