Порошенко рассказал, какие темы обсуждал с Путиным по телефону

Львиная часть разговора была посвящена вопросу возвращения домой украинских пленных из плена оккупантов на Донбассе и тюрем России.

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождение украинских заложников, удерживаемых на временно оккупированных территориях, и политзаключенных из России.

Читайте такжеПорошенко позвонил Путину по случаю годовщины Минских соглашений - СМИКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам.

«Было это обнародовано в нашем пресс-релизе, цель (разговора с Путиным - УНИАН) состояла в основном из двух частей. Часть первая - то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года, при заключении "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы. Если тогда мое предложение не воспринято было никем, то сегодня, за три года кропотливой работы, абсолютное большинство стран Совета безопасности Организации Объединенных Наций, плюс те, кто поддерживает Украину, твердо подчеркивают абсолютную необходимость миротворческой миссии ООН», - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что речь идет о миротворческой миссии «на всей оккупированной территории, миссии, которая будет иметь право наводить порядок, который может привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования и принести мир на украинскую землю и создать условия для реинтеграции этих территорий назад, в Украину».

«Вторая позиция: мы ни в коем случае не можем остановиться на освобождении наших заложников, чему активно способствуют и госпожа Ирина (представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко - УНИАН), и вся моя команда», - сказал президент.

Он напомнил, что 74 заложника были возвращены накануне Нового года. «Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии, причем тех, которых мы должны вернуть с оккупированных территорий, и тех, кого мы должны вернуть из России. И фамилии я сейчас не могу и не буду называть, потому что это помешает процессу возвращения», - отметил Порошенко.

Как сказал президент, он вместе с командой «делает все возможное, чтобы вернуть наших домой - и наших воинов, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории, и господина Сущенко, и господина Сенцова, и Кольченко, и крымских татар, которые находятся на территории Российской Федерации. Этому была посвящена львиная часть разговора».

«Мы делаем все для того, чтобы максимально ускорить, чтобы еще в этом месяце состоялись шаги, которые позволяют нам называть фамилии и называть даты», - подчеркнул глава государства.