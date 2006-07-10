Социалисты официально сообщили о выходе из демократической коалиции

Сегодня около 11 часов в офис партии “Наша Украина” поступило письмо за подписью председателя депутатской фракции СПУ Василия ЦУШКО, в котором идет речь о выходе фракции СПУ из состава Коалиции демократических сил.

Об этом УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

Письмо адресовано лидеру депутатской фракции “Наша Украина” Роману БЕССМЕРТНОМУ, а также лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, соответствующее письмо было зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины в пятницу, 7 июля, в 21.10.

Как отмечает пресс-служба “Нашей Украины”, сегодня лидер фракции “Наша Украина” Р.БЕССМЕРТНЫЙ обратился к руководителю аппарата Верховной Рады Валентину ЗАЙЧУКУ с просьбой проинформировать, сообщила ли официально фракция СПУ о своем выходе из Коалиции демократических сил своим партнерам по коалиции.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Партия регионов, социалисты и коммунисты подписали меморандум о создании коалиции в парламенте. Это стало возможным после того, как лидер Соцпартии Александр МОРОЗ, который до этого входил в коалицию вместе с "Нашей Украиной" и Блоком Юлии Тимошенко, был избран спикером при поддержке Партии регионов и коммунистов. Это привело к развалу коалиции и созданию ее в другом формате.