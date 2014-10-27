В Антарктиде голосовали за БПП, "Гражданскую позицию" и "Правый сектор"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в ЦИК.

“В Антарктиде у нас есть один избирательный участок №801052. Он входит в состав 223 округу города Киева. На этом участке находится 11 избирателей. 8 человек проголосовали за “Блок Петра Порошенко”, 2 голоса - за кандидатов от “Гражданской позиции” Анатолия Гриценко и один голос за “Правый сектор”, - отметил Магера.

Напомним, ЦИК признала выборы состоявшимися.