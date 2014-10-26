В СБУ не нашли оснований для задержания председателя ОИК №217
Следователи СБУ не нашли оснований для задержания председателя 217 ОИК.
Об этом журналистам сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, который контролирует избирательный процесс на округе, пишет Украинская правда.
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По словам Шкиряка, после допроса председателя ОИК следователи СБУ квалифицировали его действия по ст.363 админкодекса - о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей, что предполагает взимание штрафа.
"Но мы все же видим определенные признаки преступления, а потому следователи МВД будут и дальше проводить соответствующие следственные действия", - отметил Шкиряк.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что председатель ОИК №217 в ближайшее время должен быть задержан милицией.