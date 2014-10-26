Аваков сообщил о задержании председателя ОИК №217
21:12, 26 октября 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что председатель ОИК №217 в ближайшее время должен быть задержан милицией.
Аваков заявил, что председателя ОИК №217 задерживает милиция / Фото УНИАН
Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, пишет Украинская правда.
"Сейчас идет задержание председателя ОИК", - заявил Аваков.
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Кроме того, по его словам, его советник Зорян Шкиряк пытается выдворить из окружкома около 150 "титушек", которые "за вознаграждение пытались вмешаться в избирательный процесс".
"Однако им всем очень не повезло, потому что они не оценили степени нашей решимости. Как не оценил ее и один из кандидатов, который, вероятно, себе это позволяет. Я думаю, что это завершится многими задержаниями", - предположил министр.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в 217 округе агрессивный мужчина с автоматом ищет "своих людей".
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