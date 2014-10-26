КИУ: По сравнению с президентскими выборами на западе явка упала, а на востоке - выросла

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор программ Комитета избирателей Украины Наталья Линник.

«В Луганской области проголосовало ориентировочно 125 тыс., в Донецкой - 390 тыс избирателей. Всего в Донецкой и Луганской области за президента проголосовали 200 тыс. Мы считаем, что в тех же условиях это является большим позитивом», - сказала Линник.

Вместе с тем она отметила, что в день выборов на Донбассе был зафиксирован ряд нарушений. В частности, в 106 округе Луганской области 10 избирательных участков уже после завершения голосования сменили председателей, что может свидетельствовать о намерении сфальсифицировать результаты волеизъявления на этих участках.

В то же время явка избирателей во Львовской области составляет 65%, что значительно ниже, чем на президентских выборах в мае с. г.

Об этом сообщила УНИАН исполнительный директор Львовской областной организации Комитет избирателей Украины Соломия Саврук.

Читайте такжеЯвка составила 52,83% - данные ЦИК со 116 округовЯвка избирателей во Львовской области составляет 65%, что значительно ниже, чем на президентских выборах. Это обусловлено тем, что за три дня до дня выборов треть избирателей не определились, за кого будут голосовать”, - отметила Кравченко.

Она также рассказала, что краткосрочными наблюдателями их организации в день выборов зафиксированы случаи скрытой и неприкрытой агитации, не удалось также избежать нарушений со списками избирателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20.00 явка избирателей составила 51,87%.

По результатам Национального exit-poll Блок Петра Порошенко набрал 23%, «Народный фронт» - 21,3%, «Самопомощь», - 13,2%, «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.