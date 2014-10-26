Результаты Национального экзит-пола'Рада-2014

По результатам экзит-полла, в верховную Раду проходят:

Блок Порошенко - 23%

Народный Фронт - 21,3 %

Самопомощь - 13,2%

Оппозиционный блок - 7,6%

Радикальная Партия Олега Ляшко - 6,4%

ВО "Свобода" - 6,3%

ВО "Батькивщина" - 5,6%

Читайте такжеРезультаты национального телевизионного экзит-полла По результатам опроса Громадянська позиція, КПУ, Сильная Украина и Правый сектор в Раду не проходят.

Читайте такжеРезультаты Международного экзит-полаГенеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех участков, на которых прошли выборы. Учитывания сложности в работе в Донецкой и Луганской области мы не уверены в репрезентативности данных для этих областей, поэтому предоставляем результаты как для Украины в целом, так и для Украины без учета результатов Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 16643 респондентов на 400 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Видслток людей, ответивших составляет 73%.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для главных партий и блоков (по числу полученных голосов) и в пределах 0,5-1% для других партий и блоков.