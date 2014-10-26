В Луганской области проголосовала треть избирателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Самые активные избиратели — в Беловодском районе, который входит в 114-й одномандатный округ. Здесь явка избирателей по состоянию на 18.00 составила 39%.

Меньше всего избирателей пришли на участки административного центра Луганской области г. Северодонецка — 25% (106-й одномандатный округ).

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Выборы проходят в спокойной обстановке, никаких обстрелов со стороны террористов не было.

Как сообщал УНИАН, из-за оккупации террористами ряда населенных пунктов на Донбассе, по данным ЦИК, выборы народных депутатов Украины сегодня проходят на 427 участках из 702, образованных в пяти округах в Луганской области.