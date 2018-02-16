Юлия Тимошенко: Гибридный мир не должен стать ответом на гибридную войну

Тимошенко во время дискуссии напомнила, что Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала искать новые решения и стратегии для прекращения гибридной войны России против Украины, а также для избежания введения гибридного мира.

Об этом она заявила, выступая во время панельной дискуссии «Новые угрозы требуют нового лидерства», которая проходила в рамках Мюнхенской безопасностной конференции в Германии.

«Стремление моего народа быть частью Европы, быть частью НАТО не прошли безнаказанно. Россия начала против нас войну. Была аннексирована часть нашей территории - Крым - и оккупированна часть нашей восточной территории – Донбасс», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

«Если бы 10 лет назад мне сказали, что на нас пойдут войной, я бы ответила, что это безумие. Но это произошло. У нас убито более 10 тысяч человек, включая тысячу женщин и детей. Это большая трагедия», – сказала Юлия Тимошенко.

По ее словам, Украина – это абсолютно мирное государство.

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«И именно поэтому украинцы спрашивают, почему не действует Будапештский меморандум, который предоставил гарантии неприкосновенности нашей территории и наших границ. Тогда Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала. Почему четвертый год идет война, гибридная война? В этих условиях мы должны сделать все возможное для того, чтобы ответом на гибридную войну не стал гибридный мир», – заявила Тимошенко.

По ее убеждению, такой гибридный мир является недопустимым.

Напомним, что 16-18 февраля Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в городе Мюнхен (Германия).

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере политики безопасности и проводится ежегодно с 1963 года.