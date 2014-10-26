Кандидатуру премьера обсудят на переговорах по коалиции – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил в штабе ”БПП” после объявления результатов экзит-полов, отвечая на вопросы журналистов.

”Я думаю, что этот вопрос (по кандидатуре премьера) будет обсуждаться во время встречи всех партий, создадут коалицию ... Премьер-министр определится в ходе коалиционных переговоров”, - сказал он.

При этом Луценко отметил, что предметом этих переговоров будет не только кандидатура главы правительства, но и то, сколько реформ будет проведено парламентским большинством и коалиционным правительством.

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”Я лично считаю Яценюка очень образованным и грамотным премьером, но будет зависеть от того, согласен ли он будет идти по единому плану реформ ... если он на это согласен, я думаю, что проблем не будет”, - сказал Луценко, комментируя вероятность того, что Яценюк останется премьером.