Волна «минирований» продолжается: в Запорожской области бомбы искали на двух избирательных участках

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, в органы внутренних дел поступило два сообщения о минировании помещений, в которых работают избирательные участки - школы в Вольнянске и школы в селе Соленое Вольнянского района.

На место выехали следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники, которые провели обследование и обнаружили, что никаких взрывоопасных предметов на территории школ нет.

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«Помещения тщательно проверены, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Избирательный процесс во время проверки не прерывался», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожской области в милицию поступило сообщение о размещении в недостроенном доме в Мелитополе «заминированного» флага так называемой «Новороссии». После проверки сотрудники милиции установили, что сообщение о наличии взрывоопасных веществ ложное - «взрывчатку» имитировал кусок хозяйственного мыла.