Турчинов рассказал, почему в Крыму не проводилась антитеррористическая операция

18:46, 15 февраля 2018
Политика
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фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«АТО инициирует в отдельном регионе, в частности в Крыму, региональное отделение Антитеррористического центра СБУ, письменно утверждается председателем СБУ, о чем информируется президент или в соответствующем случае исполняющий обязанности президента», - сказал он.

По его словам, Главное управление СБУ в АРК не выходило с инициативой о проведении АТО.

«Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением - потому что 90% работников СБУ (я даю официальные данные, имеющиеся в военной прокуратуре) предали, то есть 10% работников СБУ, которые работали в Крыму, остались верными Украине. И, безусловно, при тотальном предательстве некому было из СБУ проводить в Крыму АТО», - сказал Турчинов.

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