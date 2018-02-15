Турчинов рассказал, почему в Крыму не проводилась антитеррористическая операция

Секретарь СНБО подчеркнул, что в условиях тотального предательства проводить АТО на полуострове было некому.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины заявляет, что в Крыму в феврале-марте 2014 года не проводилась антитеррористическая операция, поскольку 90% работников регионального управления СБУ предали Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«АТО инициирует в отдельном регионе, в частности в Крыму, региональное отделение Антитеррористического центра СБУ, письменно утверждается председателем СБУ, о чем информируется президент или в соответствующем случае исполняющий обязанности президента», - сказал он.

По его словам, Главное управление СБУ в АРК не выходило с инициативой о проведении АТО.

«Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением - потому что 90% работников СБУ (я даю официальные данные, имеющиеся в военной прокуратуре) предали, то есть 10% работников СБУ, которые работали в Крыму, остались верными Украине. И, безусловно, при тотальном предательстве некому было из СБУ проводить в Крыму АТО», - сказал Турчинов.