МВД заявляет о предотвращении теракта в Закарпатье
13:40, 26 октября 2014Политика
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Сотрудники оперативных подразделений Министерства внутренних дел Украины предотвратили попытку теракта на одном из избирательных участков в Закарпатской области.
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
«Вчера, 25 октября, в Закарпатской области оперативники задержали группу, намеревавшуюся совершить террористический акт в ходе проведения выборов. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, результаты в ближайшее время будут доведены общественности», - сказал Яровой. При этом он не конкретизировал детали.
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