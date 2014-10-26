МВД заявляет о предотвращении теракта в Закарпатье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Вчера, 25 октября, в Закарпатской области оперативники задержали группу, намеревавшуюся совершить террористический акт в ходе проведения выборов. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, результаты в ближайшее время будут доведены общественности», - сказал Яровой. При этом он не конкретизировал детали.