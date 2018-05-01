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Выборы в цифрах

12:11, 26 октября 2014
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0,2% украинцев не против продать свой голос на выборах за 50 гривен, за подкуп избирателей можно оказаться за решеткой, в среднем, на срок до 3 лет, выборы Верховной Рады проходят в 198 избирательных округах, украинцы смогут избрать 423 депутата из 6 627 кандидатов, зарегистрированных ЦИК. 

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2-е в истории независимой Украины досрочные выборы Верховной Рады были назначены президентом страны 25 августа 2014 года, через месяц после распада парламентской коалиции. Первые досрочные парламентские выборы состоялись в 2007 году. 

3,6% украинцев не против продать свой голос за сумму более 500 грн. В то же время, согласно данных исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» совместно с Киевским международным институтом социологии, 0,2% респондентов готовы продавать голоса по 50 грн. Впрочем, 87,3% украинцев ответили социологами, что не намерены продавать свои голоса за деньги. 

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5 областей – Кировоградская, Николаевская, Харьковская, Луганская и Донецкая – самые «дешевые» с точки зрения покупки голосов избирателей. В Комитете избирателей отмечают, что цена голоса на досрочных выборах здесь стартует от 50 гривен. 

6 избирательных участков для голосования на выборах Верховной Рады Украины открылись в Российской Федерации. Граждане Украины могут проголосовать в Москве на участке при Посольстве Украины в России, а также на участках при Генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. 

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7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет грозит правонарушителям за подделку или незаконное изготовление избирательных документов. В целом, согласно изменениям внесенным депутатами в Уголовный кодекс Украины, препятствование свободному осуществлению гражданином избирательного права или права участвовать в референдуме наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет. 

20% председателей, заместителей председателей или секретарей окружных избирательных комиссий признаются, что получали доплату от политических сил, которые делегировали их в избирательные комиссии. 

29% кандидатов в депутаты Верховной Рады являются временно безработными

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47,2% избирателей не знают кандидатов в народные депутаты, которые на досрочных выборах в Верховную Раду баллотируются по мажоритарным округам

60 дней продлилась избирательная кампания – с 28 августа, когда в «Официальном вестнике президента Украины» был опубликован соответствующий Указ о назначении внеочередных выборов (№690/2014), до 26 октября, когда украинцы пришли на избирательные участки. 

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85 уголовных производств, подпадающих под нормы закона, ужесточающего ответственность за подкуп избирателей, расследуются органами внутренних дел. В большинстве своем, производства открыты за препятствование осуществлению избирателями своих прав в соответствии с частью 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины, ст. 159 (нарушение порядка финансирования) и ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума).  Стоит также отметить, что в МВД поступило 177 заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом. 

90% всех нарушений, которые были зафиксированы Комитетом избирателей Украины (КИУ) в ходе проведения предвыборной кампании кандидатами в народные депутаты, совершались кандидатами-мажоритарщиками

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213 избирательных округов были созданы в Украине для проведения парламентских выборов. В ходе нынешней кампании голосование не будет проведено в оккупированном Крыму и Севастополе, а также не во всех округах Донецкой (всего - 21 округ) и Луганской (всего - 11 округов) областей.  По состоянию на утро 26 октября, голосование началось на 198 избирательных округах. В ЦИК отметили, что не ожидают срыва выборов ни на одном из них.  Таким образом, 26 октября украинцы смогут выбрать не 450, а всего 423 депутата – 225 человек по спискам политических партий, остальных – в мажоритарных кругах.   

442 нарушения в ходе досрочной избирательной кампании были зафиксированы наблюдателями гражданской сети ОПОРА. По их данным, чаще всего кандидаты в депутаты нарушали правила ведения предвыборной агитации. 

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1056 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией на внеочередных парламентских выборах в Украине. 

6 627 кандидатов, из которых 302 являются действующими народными депутатами, были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией на внеочередные парламентские выборы.  В то же время, ЦИК отказала в регистрации 819 потенциальным кандидатам. http://www.unian.net/politics/991771-tsik-otkazala-v-registratsii-819-kandidatam-v-narodnyie-deputatyi-opora.html

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9 000 военнослужащих и бойцов добровольческих батальонов успели написать заявления об изменении места голосования и смогут принять участие в голосовании в Донецкой и Луганской областях. 

160 000 вынужденных переселенцев, из около 427 000 человек, выразили желание принять участие в голосовании на досрочных выборах Верховной Рады. Для этого они изменили свои избирательные адреса. 

515 315 человек смогут проголосовать на внеочередных выборах Верховной Рады за границей. Для этого в 73 странах мира было создано 113 заграничных избирательных участков. 

560 000 жителей Луганской области из 1 800 000 зарегистрированных в области избирателей, примут участие в голосовании на досрочных выборах Верховной Рады. В ЦИК отмечают, что, предварительно, голосование пройдет в 5 из 11 одномандатных округов. 

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1 460 000 человек, предположительно, смогут принять участие в голосовании на одномандатных округах в Донецкой области. Напомним, ранее в этом регионе было зарегистрировано 3 400 000 избирателей.  Также стоит отметить, что в Донецкой области за сутки до выборов Центральная избирательная комиссия сменила 17 членов окружных избирательных комиссий. http://www.unian.net/politics/1000829-na-donetchine-za-sutki-do-vyiborov-tsik-zamenil-17-chlenov-okrujkomov.html

4 600 000 избирателей Украины, по данным гражданской сети ОПОРА, не смогут проголосовать на внеочередных парламентских выборах из-за российской агрессии и военных действий на востоке Украины. 

957 700 000 гривен было выделено Центризбиркому Кабинетом министров из резервного фонда государственного бюджета на обеспечение проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. 

Маргарита Андреева

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