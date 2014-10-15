Партии доплачивают каждому пятому члену окружной избирательной комиссии - опрос

Об этом заявил руководитель мониторингово-аналитической группы "Цифра" Назар Бойко на пресс-конференции в УНИАН, представляя социологическое исследование “Оценка руководством ОИК подготовки и особенностей проведения досрочных парламентских выборов 2014 года”, проведенное Киевским международным институтом социологии и мониторингово-аналитической группой “Цифра”.

Как отметил руководитель “Цифры”, каждый пятый из 414 респондентов - членов руководящего состава ОИК, признал, что получает материальное вознаграждение от политических партий, которые выдвинули его в состав комиссии.

Кроме того, он отметил, что половина из опрошенного руководства ОИК считает не высокой оплату их труда со стороны государства.

“Государство оплачивает в среднем 600-700 гривен за 50 дней работы ОИК, и за двое суток во время выборов подсчета голосов 200-300 гривен. Таким образом, член ОИК в среднем получает 1000-1200 гривен. 52% респондентов считают, что оплата труда со стороны государства является недостаточной, а 42% опрошенных не довольны таким размером оплаты труда”, - сказал Бойко.

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Кроме того, социологи исследовали ряд других вопросов, которые, в частности, показали, что почти 63% респондентов считают, что время, предусмотренное для подготовки и проведения выборов, является достаточным для проведения избирательного процесса на должном уровне.

Еще почти 92% опрошенных высоко оценивают собственный уровень подготовки для участия в работе окружкомов.

Вместе с тем лишь 55,5% респондентов считают высоким уровень подготовки своих коллег в избирательных комиссиях.

Также почти половина (40%) опрошенных заявили, что их не волнует вопрос безопасности во время избирательного процесса, а 43% заявили, что имеют прямые контакты правоохранителей для сообщения об угрозе во время избирательного процесса.

В то же время половина руководящего состава опрошенных членов ОИК отметили, что проблемными являются вопросы формирования участковых избирательных комиссий в сжатые сроки, определенные законом. 31% считает, что это может привести к некачественной подготовке членов участковых избирательных комиссий, а 27,5% - к ненадлежащему подбору руководящего состава УИК.

Наибольшими проблемами в день голосовании в работе УИК, по мнению руководства ОИК, могут стать внешнее воздействие (29,5%), некачественные списки избирателей (27,7%) и проблемы в процессе подсчета голосов (18,3%).

Опрос проводился с 30 сентября по 8 октября. Было опрошено 414 респондентов (председатели, заместители председателей, секретари ОИК) со всех областей Украины и Киева.