Менее 4% украинцев готовы продать свой голос за 500 гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 октября 2014 года.

Согласно данным исследования, на вопрос: «А Вы лично готовы продать свой голос за деньги?» 87,3% респондентов ответили: «Безусловно, нет» (в октябре 2012 года таких было 82,9%); 1% ответил:«Безусловно, да - за любого и за любые деньги» (в октябре 2012 года - 1,5%); еще 4% ответили: «Да, но если будет устраивать сумма» ( в октябре 2012 года - 5,2%); еще 2,7% дали ответ: «Да, если я все равно собирался голосовать за этого кандидата (партию)»(в октябре 2012 года - 4,6%). Не смогли ответить на этот вопрос 5% опрошенных.

При этом 3,6% опрошенных готовы продать свой голос за сумму более 500 грн, а 0,2% - за 50 грн.

Читайте такжеМилиция возбудила 71 дело по фактам подкупа избирателей

Присутствующая на пресс-конференции, где были презентованы результаты исследования, координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что сегодня в газетах «Голос Украины» и «Урядовий курьер» опубликован закон, которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым, нарушения относительно подкупа избирателей и фальсификации избирательной документации или результатов голосования переходят к категории тяжких преступлений, что "дает право и правоохранительным органам проводить должным образом, оперативно, без санкций суда все необходимые следственные, включительно с прослушиванием лиц, которые подозреваются в организации подкупа".

Айвазовская отметила, что, согласно законодательным изменениям, «если будет зафиксирован подкуп избирателей и если он имеет отношение к партии или кандидату, то это карается заключением до 7 лет, а граждане, которые приняли участие в подкупе, то есть взяли на себя определенные материальные блага - заплатят штраф до 5,1 тыс. грн, или будут осуждены на срок до 2 лет, или к исправительным работам и ограничению свободы на срок до 2 лет».

При этом эксперт подчеркнула, что Уголовным кодексом не предусмотрено, что необходимо доказывать факт получения материальных благ и влияние его на результаты голосования.

«Итак, все избиратели, кандидаты, журналисты, которые доносят ключевые сообщения, - берите все что дают, но голосуйте по совести. Должны понимать, что сегодня факты влияния подкупа на результаты выборов не важны, а обе стороны будут нести очень серьезные наказания», - подчеркнула представитель ОПОРЫ.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме Крыма. Всего опрошено 2 тыс. 25 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.