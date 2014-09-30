Общее количество избирателей за рубежом в начале сентября составило 515 тысяч 315 человек - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в 73 странах мира создано 113 заграничных избирательных участков для голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине.

Он сообщил, что 109 заграничных избирательных участков созданы при посольствах и консульствах Украины (больше всего участков создано в России — 6, в Германии — 5, в Италии, Польше и США — по 4). Еще 4 участка — по представлению Министерства обороны Украины при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго два участка, Республике Либерия, Косово (Республика Сербия).

По словам Перебыйниса, МИД Украины совместно с заграничными дипломатическими учреждениями Украины проводит работу по установлению и уточнению данных Государственного реестра избирателей на основании актуализации данных консульского учета граждан Украины, которые проживают или находятся за рубежом, а также личных заявлений граждан.

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На данное время МИД Украины и заграничными дипломатическими учреждениями Украины проводится работа по формированию участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков, а также прорабатывается вопрос об организации избирательного процесса за рубежом: доставке избирательных материалов и документации, обеспечении избирательными урнами. Кроме того, для организации работы МИД Украины по подготовке проведения внеочередных выборов народных депутатов в министерстве создана рабочая группа во главе с заместителем министра — руководителем аппарата Андреем Олефировым и утвержден соответствующий план действий МИД Украины.