Общее количество избирателей за рубежом в начале сентября составило 515 тысяч 315 человек - МИД
По состоянию на начало сентября нынешнего года общее количество избирателей за рубежом составило 515 тысяч 315 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
По его словам, в 73 странах мира создано 113 заграничных избирательных участков для голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине.
Он сообщил, что 109 заграничных избирательных участков созданы при посольствах и консульствах Украины (больше всего участков создано в России — 6, в Германии — 5, в Италии, Польше и США — по 4). Еще 4 участка — по представлению Министерства обороны Украины при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго два участка, Республике Либерия, Косово (Республика Сербия).
По словам Перебыйниса, МИД Украины совместно с заграничными дипломатическими учреждениями Украины проводит работу по установлению и уточнению данных Государственного реестра избирателей на основании актуализации данных консульского учета граждан Украины, которые проживают или находятся за рубежом, а также личных заявлений граждан.
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На данное время МИД Украины и заграничными дипломатическими учреждениями Украины проводится работа по формированию участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков, а также прорабатывается вопрос об организации избирательного процесса за рубежом: доставке избирательных материалов и документации, обеспечении избирательными урнами. Кроме того, для организации работы МИД Украины по подготовке проведения внеочередных выборов народных депутатов в министерстве создана рабочая группа во главе с заместителем министра — руководителем аппарата Андреем Олефировым и утвержден соответствующий план действий МИД Украины.