Ющенко позвонил Януковичу в 7.30 утра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО одним из первых поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с днем рождения, сообщил журналистам один из лидеров Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ отметил, что Президент позвонил по телефону В.ЯНУКОВИЧУ около 7.30 9 июля и поздравил с днем рождения. «Очень хорошим был разговор как людей, которые давно друг друга знают, как они могут друг друга приветствовать. По-видимому, красивые были поздравления, теплые, душевные, во всяком случае ЯНУКОВИЧ рассказал об этом разговоре с большим чувством», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ не знает, что именно Президент подарил В.ЯНУКОВИЧУ, но он считает, что сам факт поздравления - это уже очень красивый подарок.

В то же время он не захотел связывать поздравление и возможное согласие В.ЮЩЕНКО внести в парламент кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра. «Давайте не связывать одно с другим, поскольку сугубо по-человечески Президент поздравил руководителя крупнейшей парламентской фракции, и это свидетельствует, что справедливость победила, поскольку народ избрал ЯНУКОВИЧА народным премьером».

В.ЯНУКОВИЧУ 9 июля исполнилось 56 лет.