В Северодонецке поговорили о ”неправдивой информации” про Голодомор

Делегаты съезда в Северодонецке предупреждают руководителей органов власти об ответственности за антиконституционные действия, превышение полномочий и предоставление сознательно неправдивой информации в отношении проблем Голодомора и ОУН-УПА.

Об этом говорится в резолюции съезда, принятой сегодня его делегатами.

Они также считают необходимым провести всеукраинское обсуждение тематического содержания украинских учебников с привлечением историков, политологов, педагогов и психологов из всех регионов Украины.

Также делегаты съезда намерены предложить всеукраинскому форуму интеллигенции, который состоится в Киеве в марте 2008 года, собственный проект Концепции гуманитарного развития Украины.

Они также предлагают создать с участием общественности организационные комитеты по подготовке к празднованию в 2009 году 300-летия Полтавской битвы и 200-летия со дня рождения Николая Гоголя, а также предложить России совместно организовать проведение этих юбилеев.