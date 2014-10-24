Сегодня утром боевики дважды обстреляли из "Градов" Донецкий аэропорт

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, пишет "Украинская правда".

"В Аэропорту сегодня боевики обстреляли диспетчерскую вышку из градов. Было два залпа в 8:25 и в 8:30", - сообщил он.

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"Без жертв с нашей стороны", - добавил он.

Отвечая на вопрос о ситуации на 32-м блокпосту в районе Бахмутки, Луганской области, Селезнев сказал: "По 32-му посту, там ситуация напряженная. Но провизия, боеприпасы у них есть".

"Что касается выборов, мы готовы обеспечивать охрану правопорядка, обеспечивать безопасность окружных избирательных комиссий", - отметил он.

"Мы ожидаем провокации, но мы готовы оперативно реагировать на них", - сообщил он.

Селезнев также сообщил, что в Добропольском и Красноармейском районах вернули водоснабжение.

Продолжаются работы по восстановлению отопления в Красноармейском и Добропольском районах. Отопление включат в школах и медицинских учреждениях.

"В Углегорск для мирного населения завезли хлеб, консервы, крупы", - также добавил Селезнев.

Ранее УНИАН сообщал, что военные конкурируют между собой за право защищать Донецкий аэропорт.