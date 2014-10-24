Сегодня утром боевики дважды обстреляли из "Градов" Донецкий аэропорт
Боевики, несмотря на режим прекращения огня, обстреляли Донецкий аэропорт два раза из систем Град.
Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, пишет "Украинская правда".
"В Аэропорту сегодня боевики обстреляли диспетчерскую вышку из градов. Было два залпа в 8:25 и в 8:30", - сообщил он.
Читайте такжеБоевики снова попытались взять штурмом Донецкий аэропорт
"Без жертв с нашей стороны", - добавил он.
Отвечая на вопрос о ситуации на 32-м блокпосту в районе Бахмутки, Луганской области, Селезнев сказал: "По 32-му посту, там ситуация напряженная. Но провизия, боеприпасы у них есть".
"Что касается выборов, мы готовы обеспечивать охрану правопорядка, обеспечивать безопасность окружных избирательных комиссий", - отметил он.
"Мы ожидаем провокации, но мы готовы оперативно реагировать на них", - сообщил он.
Селезнев также сообщил, что в Добропольском и Красноармейском районах вернули водоснабжение.
Продолжаются работы по восстановлению отопления в Красноармейском и Добропольском районах. Отопление включат в школах и медицинских учреждениях.
"В Углегорск для мирного населения завезли хлеб, консервы, крупы", - также добавил Селезнев.
Ранее УНИАН сообщал, что военные конкурируют между собой за право защищать Донецкий аэропорт.