Боевики получили указание вывезти всех раненых из больниц Донецка - журналист

10:50, 24 октября 2014
Политика
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Боевики получили указание вывезти всех своих раненых из больниц Донецка до 26 октября.

REUTERS

Об этом сообщил главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в Твиттере, ссылаясь на "инсайдерскую информацию".

По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке провокаций со стороны боевиков.

Читайте такжеВласть приложит все усилия для обеспечения безопасности избирателей 26 октября - Порошенко"Инсайд. В Донецке террам поставлена задача вывезти ВСЕХ своих раненых из больниц до 26 октября. Вероятно, готовят провокацию в день выборов", - написал Гармаш.

Ранее сообщалось, что в подвалах донецкого арт-центра "Изоляция" боевики удерживают более сотни людей.

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