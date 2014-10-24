Боевики получили указание вывезти всех раненых из больниц Донецка - журналист
Боевики получили указание вывезти всех своих раненых из больниц Донецка до 26 октября.
Об этом сообщил главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в Твиттере, ссылаясь на "инсайдерскую информацию".
По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке провокаций со стороны боевиков.
Читайте такжеВласть приложит все усилия для обеспечения безопасности избирателей 26 октября - Порошенко"Инсайд. В Донецке террам поставлена задача вывезти ВСЕХ своих раненых из больниц до 26 октября. Вероятно, готовят провокацию в день выборов", - написал Гармаш.
Ранее сообщалось, что в подвалах донецкого арт-центра "Изоляция" боевики удерживают более сотни людей.
Инсайд. В Донецке террам поставлена задача вывезти ВСЕХ своих раненых из больниц до 26 октября. Вероятно, готовят провокацию в день выборов.
— Сергей Гармаш (@s_garmash) 23 Жовтень 2014