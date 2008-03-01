Днепропетровский губернатор поставил условие своего членства в Нашей Украине

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ заявляет, что выйдет из “Народного Союза Наша Украина”, если не будет принято решение о создании единой мощной демократической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня перед заседанием политсовета НСНУ.

По словам губернатора, в случае, если на базе "Нашей Украины" будет создана единая мощная партия, в которую войдут наиболее влиятельные и известные люди в обществе, представители бизнеса, тогда «эта партия имеет еще какой-то шанс существовать и развиваться».

В.БОНДАРЬ отметил, что на сегодня ситуация такова, что «у отдельных царей, руководителей мелких, малых партий нет желания объединяться». Он отметил, что сегодня, учитывая решение политсовета НСНУ, он примет окончательное решение, «где завтра я буду, каким образом буду дальше двигаться в политике».

Как сказал В.БОНДАРЬ, новый политический проект должен базироваться на других принципах. По его словам, к нему должны присоединиться бизнесмены, успешные мэры городов, которые влияют на ситуацию и которым верят люди. Он отметил, что необходимо на протяжении двух-трех недель выбрать «новую платформу и двигаться к созданию новой политической партии».

На вопрос журналистов, должен ли партию возглавлять только один лидер, В.БОНДАРЬ ответил, что это должен быть, возможно, представитель «новой генерации». На уточнение журналистов, идет ли речь о председателе Верховной Рады Арсении ЯЦЕНЮКЕ, он сказал: «Например, Арсений ЯЦЕНЮК».