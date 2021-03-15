В Иране и Исландии произошли землетрясения

03:19, 15 марта 2021
39

В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика.

Информации о пострадавших нет / фото Flickr, Matt Katzenberger
Информации о пострадавших нет / фото Flickr, Matt Katzenberger

На юге Ирана и в Исландии 14 марта произошли землетрясения.

На Закарпатье сошла лавина (фоторепортаж)Об этом пишет Суспільне со ссылкой на Геологическую службу США.

В Иране эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 104 километрах от города Минаб, а очаг - на глубине 50 километров. 

В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика. По интенсивности толчков в эпицентре его оценили как "очень сильный". Очаг землетрясения располагался примерно в 9 километрах к югу от столицы.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: землетрясениеИранИсландия
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
38 %
772 мм
4.4 м/с
3 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь