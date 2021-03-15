В Иране и Исландии произошли землетрясения

В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика.

Информации о пострадавших нет / фото Flickr, Matt Katzenberger

На юге Ирана и в Исландии 14 марта произошли землетрясения.

Читайте также На Закарпатье сошла лавина (фоторепортаж)Об этом пишет Суспільне со ссылкой на Геологическую службу США.

В Иране эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 104 километрах от города Минаб, а очаг - на глубине 50 километров.

В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика. По интенсивности толчков в эпицентре его оценили как "очень сильный". Очаг землетрясения располагался примерно в 9 километрах к югу от столицы.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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