В Иране и Исландии произошли землетрясения
В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика.
На юге Ирана и в Исландии 14 марта произошли землетрясения.
На Закарпатье сошла лавина (фоторепортаж)Об этом пишет Суспільне со ссылкой на Геологическую службу США.
В Иране эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 104 километрах от города Минаб, а очаг - на глубине 50 километров.
В Исландии землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 27 километрах к северо-западу от Рейкьявика. По интенсивности толчков в эпицентре его оценили как "очень сильный". Очаг землетрясения располагался примерно в 9 километрах к югу от столицы.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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