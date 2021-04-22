Завтра в Украине снова продолжатся дожди / фото УНИАН

В пятницу, 22 апреля, дожди отступят с западных регионов и Киева, но зальют всю остальную территорию страны. По Украине похолодает до +9°...+14°, теплее всего будет на востоке и юге - до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +12°.
  • Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
  • В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +10°.
  • В Тернополе 23 апреля ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +2°...+11°.
  • В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
  • В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +14°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +3°...+15°.
  • В Одессе 23 апреля - дождь, температура ночью +5°, днем +14°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +16°, дождь.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +17°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+14°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.
  • В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, +5°...+18°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +20°.
Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 23 апреля

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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Автор: Елена Пилипчак