Дожди переместятся с западных областей на остальную территорию страны.

В пятницу, 22 апреля, дожди отступят с западных регионов и Киева, но зальют всю остальную территорию страны. По Украине похолодает до +9°...+14°, теплее всего будет на востоке и юге - до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +12°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 23 апреля ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +2°...+11°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +14°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +3°...+15°.

В Одессе 23 апреля - дождь, температура ночью +5°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +16°, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +17°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+14°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.

В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, +5°...+18°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +20°.

Народные приметы 23 апреля

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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Автор: Елена Пилипчак