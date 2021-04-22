Завтра в Украине снова продолжатся дожди / фото УНИАН
В пятницу, 22 апреля, дожди отступят с западных регионов и Киева, но зальют всю остальную территорию страны. По Украине похолодает до +9°...+14°, теплее всего будет на востоке и юге - до +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +12°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +10°.
- В Тернополе 23 апреля ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +2°...+11°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +2°, днем +14°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +3°...+15°.
- В Одессе 23 апреля - дождь, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +16°, дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +17°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +1°...+14°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, +5°...+18°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +20°.
Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 23 апреля
23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
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