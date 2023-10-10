Солнца в столице также станет больше.

В среду, 11 октября, погода в Киеве чуть улучшится: станет больше солнца, а температура повысится на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ожидается +3°...+4°, а днем воздух в столице прогреется до +13°. Весь день будет практически безоблачно, осадки не прогнозируются.

Ветер изменит свое направление на южное и ослабнет до 1,3 - 3,1 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 11 октября - в Украину ворвется долгожданное потепление

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +15°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.

В Тернополе 11 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Виннице завтра будет 0°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 11 октября - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+9°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +1°...+11°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +7°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.

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