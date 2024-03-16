В то же время в Одесской области температура поднимется до +17.

В воскресенье, 17 марта, в Украине ожидается неоднородная погода. В большинстве областей станет еще теплее, а вот на западе температура наоборот снизится. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 17 марта в Украине ожидается +10...+15 градусов. В Одесской области местами до +17 градусов.

"А вот в западных областях, наоборот, завтра похолодает, в течение дня будет +6...+9 градусов", - говорит Наталья Диденко.

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Атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Дожди, по данным синоптика, будут небольшие и умеренные. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве - прогноз Наталки Диденко

"В Киеве 17 марта будет очень тепло, до +13 градусов", - прогнозирует синоптик. По ее данным, в столице в воскресенье будут дожди.

Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики

По данным Укргидрометцентра, 16 марта погода в Украине еще будет спокойной, а 17 марта атмосферный фронт принесет нам дожди. С понедельника, 18 марта, в Украине ожидается похолодание по всей стране - температура снизится сразу на 2-4 градуса. В этот день также в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди.

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