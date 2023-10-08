Лишь на крайнем западе и в Крыму вероятность осадков меньше.

В воскресенье, 8 октября, практически по всей Украине пройду дожди. Местами осадки будут довольно сильными. Лишь на крайнем севере и в Крыму вероятность осадков меньше. Температура снизится еще сильнее: местами будет всего +11°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины тепло распределится неравномерно. В Волынской, Ривненской и Львовской областях ожидается всего около +13°, а на остальной территории воздух прогреется до +15°...+18°. Повсеместно ожидаются небольшие дожди и ливни.

В северной части Украины столбики термометров упадут до +11°...+15°. В Житомирской и Киевской областях ожидаются дожди, а в Сумской и Черниговской существенных осадков не ожидается.

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Жителей восточных областей сегодня ждет преимущественно пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров в течение дня покажут +14°...+16°.

Чуть теплее будет в центральной части Украины. Тут воздух прогреется до +15°...+18°. Будут дожди.

На юге Украины везде, кроме Крыма, ожидаются дожди. Воздух тут прогреется до +16°...+23°.

Приметы погоды 8 октября

Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если снег глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день погода теплая, то тепло продлится еще три недели.

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