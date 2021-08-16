В основном осадки ожидаются в западных областях, однако еще может покапать в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Во вторник, 17 августа, в большинстве областей ожидается жаркая погода с обилием солнца. Однако на запад страны нагрянут дожди, которые принесут и похолодание. Днем столбики термометров местами опустятся до +21°...+24°, а ночью и вовсе будет +9°...+11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +33°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.

В Виннице завтра будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

Народные приметы на 17 августа

16 августа - Исааков день. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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Автор: Екатерина Лиманская