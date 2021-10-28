В Луизиане из-за торнадо тысячи человек остались без света, двое - пострадали.

По американскому штату Луизиана пронесся огромный смерч, разрушая дома местных жителей.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в результате стихии было повреждено около дюжины жилых домов.

Национальная метеорологическая служба в Лейк-Чарльз сообщила, что максимальная скорость ветра у торнадо достигла 130 миль в час (около 209 км/ч - УНИАН).

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Согласно предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

Как сообщается, одна из жительниц пряталась в своем туалете, когда услышала грохочущие звуки на улице.

"Что-то ударилось о стену дома, когда я была в туалете. Я вышла, и повсюду увидела разбросанный мусор", - рассказала она.

Другой житель, Брэд Бусс, сказал телеканалу, что он также видел "летающие обломки", когда прятался в своем доме с женой и ребенком.

Как сообщается, из-за сильного ветра были повреждены линии электропередач, без света остались более 7500 клиентов.

Напомним, в середине октября на Кубе местные жители стали свидетелями гигантского водяного смерча. Вихрь из воды и воздуха быстро набирал обороты и разросся в диаметре до нескольких метров.

Островитяне опасались, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако смерч стих еще в море, поэтому обошлось без жертв и разрушений.

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Автор: Екатерина Лиманская