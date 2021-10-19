На Кубе местные жители стали свидетелями гигантского водяного смерча.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, смерч образовался на побережье неожиданно. Вихрь из воды и воздуха быстро набирал обороты и разросся в диаметре до нескольких метров.
Островитяне опасались, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако смерч стих еще в море, поэтому обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, в начале сентября популярный среди туристов остров Пантеллерия в Италии накрыл смерч. Мощный вихрь переворачивал автомобили и срывал крыши, повредил также прибрежную дорогу.
Тогда в результате стихии погибли два человека и еще 9 получили травмы. Среди погибших есть дежурный пожарный. Вместе с другим мужчиной – 86-летним местным жителем – он во время бури ехал в автомобиле.
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