К счастью смерч рассеялся над водой и не вышел на берег.

На Кубе местные жители стали свидетелями гигантского водяного смерча.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, смерч образовался на побережье неожиданно. Вихрь из воды и воздуха быстро набирал обороты и разросся в диаметре до нескольких метров.

Островитяне опасались, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако смерч стих еще в море, поэтому обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в начале сентября популярный среди туристов остров Пантеллерия в Италии накрыл смерч. Мощный вихрь переворачивал автомобили и срывал крыши, повредил также прибрежную дорогу.

Тогда в результате стихии погибли два человека и еще 9 получили травмы. Среди погибших есть дежурный пожарный. Вместе с другим мужчиной – 86-летним местным жителем – он во время бури ехал в автомобиле.

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Автор: Екатерина Лиманская