Ураган разметал по полю постройки фермера в Алтайском крае в России. Момент попал на видео.

На Алтайский край в России обрушился настоящий ураган.

Так, в Кытмановском районе ураган разметал по полю постройки фермера. Инцидент попал на видео. Как сообщает местное издание Amic, ветер доставил массу неприятностей и жителям поселка.

По данным синоптиков, местами скорость ветра может достигать 27 м/с - это 97,2 километра в час, сообщают российские СМИ.

Ухудшение погоды в Украине:

Спасатели объявили предупреждение на 28 мая в связи с ухудшением погоды.

Непогода ожидается по всей территории Украины, кроме западных областей. Синоптики прогнозируют грозы, шквалы до 20 м/с и местами град.

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Автор: Екатерина Лиманская