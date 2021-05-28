Непогода ожидается па всей территории Украины, кроме запада.

Сегодня, 28 мая, на большинстве территорий Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается по всей стране, кроме западных областей, ожидаются грозы. На юге и востоке - местами.

"Днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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По данным синоптиков, в Киевской области 28 мая грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве сегодня также прогнозируют грозы.

Погода в Украине сегодня, 28 мая

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве регионов днем столбики термометров покажут +24°...+27°, однако на Западе и севере страны - до +20°. Также некоторые области зальют дожди.

Осадки ожидаются на севере Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Крыму.

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Автор: Екатерина Лиманская