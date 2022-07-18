С середины недели погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. На выходных летнее тепло и даже жара накроет уже всю страну.

В ближайшие дни в Украину вернется летнее тепло и даже 30-градусная жара. Однако начало недели будет прохладным, особенно на западе и севере страны, где ожидается +20°...+23°.

Повышение температуры в Украине ожидается со среды, 20 июля. Первыми его ощутят жители западных и некоторых южных областей, где столбики термометров поднимутся до +26°...+30°. Затем последует несколько дней со стабильной погодой и периодическими небольшими дождями, преимущественно на севере Украины. Однако уже на выходных тепло распространится по всей стране: в большинстве областей будет комфортная температура в пределах +25°...+28°, а местами на юге, западе, а также в Днепропетровской области температура поднимется до +30°...+32°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды. 18 июля в большинстве западных и северных областей ожидается +20°...+23°, на остальной территории температура будет более комфортной, +24°...+28°. Без осадков.

Во вторник, 19 июля, в Украине станет больше облачности. На севере страны, а также в волынской, Ривненской и Черкасской областях ожидаются дожди. На западе столбики термометров покажут +22°...+26°, а вот на севере температура из-за дождей снизится до +19°...+21°. На остальной территории воздух прогреется до +22°...+27°, лишь в Луганской и Херсонской областях будет до +28°.

В среду, 20 июля, погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. Так, местами на западе, юге и в центральных областях температура поднимется до +28°...+30°. В большинстве же областей ожидаются комфортный +24°...+28°. На севере и северо-востоке пройдут небольшие дожди.

В четверг, 21 июля, в Украине продолжится постепенное повышение температуры. Так, в большинстве западных, а также в Николаевской, Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +28°...+30°. На Левобрежье будет от +18° до +26°.

Перед выходными в Украине пройдут дожди. Осадки, местами сильные, ожидаются везде, кроме большинства западных и южных областей. Температура в большинстве областей ожидается на уровне +23°...+26°, на северо-востоке будет прохладнее, +21°...+23°, а на юге и местами в западных областях воздух прогреется до +28°...+31°.

На выходных погода в Украине стабилизируется, дожди практически покинут территорию нашей страны, будет много солнца. К концу недели в большинстве областей температура поднимется до +25°...+28°. Местами в южных областях и на юге Днепропетровщины столбики термометров покажут +30°...+35°.

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