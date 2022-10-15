Осадков до понедельника, 17 октября, в Украине не ожидается.

В следующие трое суток в Украине удержится погода без осадков, но прохладная и с ночными морозами. Однако на западе Украины 16 и 17 октября ожидается потепление до +22 градусов.

Проце сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью и утром местами ожидаются туманы. Ветер в ближайшие дни будет юго-восточный и восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

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Как сообщается, температура ночью будет на уровне +1°...+7°, а вот на Левобережье местами ударит мороз до -3°. Днем столбики термометров будут показывать +10°...+15°, в понедельник воздух в Украине прогреется до +18°.

16-17 сентября в западных областях ночью ожидается от +6° до +11°, днем потеплеет до +17°...+22°.

Погода на выходные

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в некоторых областях Украины ожидается потепление. Повышение температуры ожидается на западе страны. При этом в других регионах Украины сохранится прохладная осенняя погода. Местами на востоке и северо-востоке температура днем не поднимется выше +10°...+11°. Осадки не ожидаются.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 15 и 16 октября в Украине ожидается погода без осадков, с прохладными ночами и слабым ветром.

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