В Укргидрометцентре предупреждают о граде, шквалах и грозах.

Завтра, 29 июня во многих областях Украины ожидается опасная погода. В частности, синоптики предупреждают о граде, шквалах и грозах.

"Днем 29 июня в Украине, кроме западных и восточных областей, грозы", - предупредили в Укргидрометцентре.

Также, как сообщается, в северных и центральных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, 29 июня в Украине станет еще жарче. Местами температура будет подниматься до +32°...+35°.

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