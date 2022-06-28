Завтра, 29 июня во многих областях Украины ожидается опасная погода. В частности, синоптики предупреждают о граде, шквалах и грозах.
"Днем 29 июня в Украине, кроме западных и восточных областей, грозы", - предупредили в Укргидрометцентре.
Также, как сообщается, в северных и центральных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, 29 июня в Украине станет еще жарче. Местами температура будет подниматься до +32°...+35°.
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