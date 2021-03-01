Оттепель продолжается: некоторые украинские реки могут выйти из берегов и затопить дворы
Вода в реках может подняться до метра.
1-2 марта возможен подъем уровней воды до 0,8 м в реках в западных регионах Украины. В приречных населенных пунктах возможно затопление дворов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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В начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий.
На участке год Рата Волица-Междуречье (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,8 м с последующим затоплением сельскохозяйственных угодий. Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Червоноградском районе Львовской области (уровень опасности - оранжевый).
1-3 марта на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м. Возможен выход воды на пойму в районе поста Дубровицы реки Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области. Достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных сооружений) в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (желтый уровень опасности).
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