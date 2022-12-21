Сегодня в Карпатах ожидается сильный ветер.

На сегодня, 21 декабря, в Карпатах ожидается сильный ветер. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили в горах штормовое предупреждение.

"21 декабря в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в северо-восточной части и в Луганской области ожидается небольшой мокрый снег, днем - с дождем

Видео дня

Как сообщается, на дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный , 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге страны 4-9° тепла.

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